Heftige crash tegen boom in Maarssen

MAARSSEN - Een zwaar ongeluk op de Maarsseveensevaart richting Tienhoven vanochtend. Een bestuurder botste daar hard tegen een boom. De gevolgen lijken ernstig.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd, de auto is total-loss.



De witte Nissan Quashqai reed over de Maarsseveensevaart van Maarssen richting Tienhoven. Ter hoogte van de Nimmerdorlaan ging het mis: de auto raakte van de weg en ramde een boom.



De auto raakte zwaar beschadigd en is total loss. Door de klap is een wiel afgebroken. De bestuurder is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, het is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn.



Door het ongeval was de doorgang een tijd gestremd. Een berger heeft het voertuig weggesleept.



