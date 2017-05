Harde botsing na voorrangsfout in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 07:21 uur | update: 07:21 uur

AMERSFOORT - Bij een botsing in Amersfoort zijn vannacht twee auto's op elkaar geklapt. Er vielen geen gewonden, wel was er flinke schade.



Het ongeval gebeurde rond 1.30 uur op de Nijverheidsweg-Noord. Het lijkt een voorrangsfout, waardoor de bestuurders op de kruising met de Radiumweg niet om elkaar heen konden.



De twee voertuigen kwamen met een flinke snelheid met elkaar in botsing op de kruising. Het toegesnelde ambulancepersoneel controleerde de inzittenden, maar algauw bleek dat er niemand gewond was.



De twee zwaarbeschadigde voertuigen zijn geborgen door bergingsbedrijf Bergnet. De kruising was tijdelijk volledig afgesloten voor al het verkeer.



