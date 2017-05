Renovatie stadhuis Amersfoort valt 5,5 miljoen duurder uit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 08:08 uur | update: 09:13 uur

Sculptuur bij de ingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein in Amersfoort. Foto: Wikipedia

AMERSFOORT - Een forse toename in de begroting van het stadhuis in Amersfoort. De renovatie van het gebouw valt 5,5 miljoen euro duurder uit dan verwacht.



De renovatie wordt door de gemeenteraad nu op 30 miljoen euro begroot, in plaats van de 24,5 miljoen die eerder voor het project opzij werd gezet. Dat ondanks dat er nog niets gebouwd is.



Volgens het gemeentebestuur valt het bedrag fors hoger uit omdat er meer achterstallig onderhoud is dan eerder gedacht. Ook zouden er 'voortschrijdende inzichten' zijn gekomen. Er moest bijvoorbeeld asbest worden verwijderd en het stadhuis zou toegankelijker moeten worden voor mensen met een beperking.



KOSTEN SPAREN

Het is een flinke investering, maar volgens wethouder Menno Tigelaar zal dat uiteindelijk ook weer kosten sparen. Zo worden er vier dependances van het stadhuis in de stad afgesloten en moeten de energiekosten fors omlaag. Op dit moment heeft het gebouw nog het laagst mogelijke energielabel.



Het is nog onduidelijk wanneer de verbouwing precies plaats zal vinden en hoe lang deze moet duren.



