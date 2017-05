Politie zoekt dader mishandeling in Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 10:13 uur | update: 10:21 uur

VEENENDAAL - De politie is op zoek naar de dader van een mishandeling op de Jan Steenlaan in Veenendaal. Een zestienjarig meisje op een bromfiets raakte daar dinsdagochtend rond 08.45 uur in conflict met een man.



De bromfietster kwam vanuit de Reede. Iets verderop ontstond een ruzie met de man, waarover verder geen informatie is.



Getuigen kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. De bewuste man mag dat natuurlijk zelf ook doen.



