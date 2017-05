Zigzaggende drankrijder uit Utrecht van snelweg geplukt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 10:21 uur | update: 10:38 uur

HOUTEN/UTRECHT - Een 30-jarige man uit Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij reed slingerend over de A27 bij Houten en parkeerde zijn auto midden op de snelweg.



Rond 00.30 uur kwamen meldingen binnen over de zigzaggende bestuurder, die al een paar keer bijna de vangrail had geraakt. Hij ging bovendien van 100 naar 15 kilometer per uur.



Op de A12 richting Den Haag slaagde de politie erin de man een stopteken te geven. Daarop zette de bestuurder zijn auto midden op de rijbaan stil. Agenten zijn erin geslaagd hem naar de vluchtstrook te begeleiden.



Bij een blaastest scoorde de automobilist meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid. Op het politiebureau is ook nog een bloedtest gedaan. De man is zijn rijbewijs kwijt.



