Geen vervolging en geld kwijt na internetoplichting

maandag 29 mei 2017, 06:00 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Mensen die via internet een product hebben besteld maar dat niet hebben ontvangen, slagen er bijna nooit in hun geld terug te krijgen. Dat blijkt uit een publieksonderzoek van RTV Utrecht, andere regionale omroepen en de NOS waar ruim 1700 gedupeerden aan mee hebben gedaan.



In de provincie Utrecht deden zo'n 135 mensen mee. Ook over de afhandeling van hun aangifte door de politie zijn weinig mensen tevreden. Van de mensen die een product hebben gekocht, maar dat niet hebben ontvangen, zegt meer dan 9 op de 10 het geld definitief kwijt te zijn. Volgens het CBS waren in 2016 ongeveer een half miljoen mensen het slachtoffer van koopfraude.



AANGIFTE

Veel mensen stappen naar hun bank, doen aangifte en melden het bij Marktplaats. Maar dat levert volgens de deelnemers aan het onderzoek eigenlijk nooit iets op. Minder dan 1 op de 10 van de mensen die zegt aangifte te hebben gedaan is dan ook tevreden over de afhandeling.



Sommige mensen krijgen van de politie te horen dat er meerdere aangiftes nodig zijn voordat de politie er iets mee doet. Anderen kregen het bericht van de politie dat er geen onderzoek wordt gestart omdat de aangifte 'niet voldoet aan de voorwaarden' of omdat er 'onvoldoende capaciteit' is. Slechts een enkeling schrijft dat de politie een onderzoek is gestart naar de vermeende oplichting.



MARTKPLAATS

Ruim de helft van deze gedupeerden deed de aankoop via Marktplaats. De meeste verkoopfraude vond plaats in de categorieŽn 'kleding en accessoires', '(spel)computers en software' en 'tickets en kaartjes'. In ongeveer de helft van de gevallen ging om een bedrag van boven de 100 euro.



Volgens een woordvoerder van Markplaats komen er dagelijks 75 meldingen binnen van oplichting, op 80.000 dagelijkse transacties. As er meerdere meldingen binnenkomen, blokkeert Marktplaats het account en waarschuwt de site mensen die met deze koper zaken hebben gedaan. Ook werken ze samen met de politie om oplichters op te sporen.



Anders dan bijvoorbeeld Bol.com, Airbnb en Ebay heeft Marktplaats geen systeem waarbij mensen verkopers kunnen beoordelen na afloop van een aankoop. Hierdoor is het veel moeilijker voor kopers om te achterhalen of de verkoper betrouwbaar is. Volgens Marktplaats wordt er voortdurend nagedacht over verbeteringen, maar zijn er nog geen concrete plannen om dit ook in te voeren.



