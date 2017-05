Ruiten Gerrit Rietveld College vernield bij inbraakpoging

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 12:55 uur | update: 12:56 uur

UTRECHT - Het Gerrit Rietveld College in Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag weer het slachtoffer geworden van een poging tot inbraak. Het is niet gelukt om de school binnen te komen, maar een ruit is met grof geweld vernield.



Wijkagent Dennis Schuring deelt een foto van de glasschade op Instagram. Volgens een politiewoordvoerder moet er flink wat kracht achter de klap hebben gezeten. Het gaat om dikke ramen.



Het college aan de Eykmanlaan in Tuindorp was in januari en maart ook al doelwit van inbrekers, ook toen zonder succes. De politie is op zoek naar getuigen.



