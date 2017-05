SP pleit voor verlaging sociale huurwoningen in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 13:53 uur | update: 13:54 uur

NIEUWEGEIN - Als het aan de SP Nieuwegein ligt, moet de gemeente bij woningcorporaties aandringen op lagere huren. Na een motie van de partij, heeft de wethouder toegezegd in gesprek te gaan met de corporaties.



Zo'n 19 procent van de Nieuwegeinse huurders in de sociale sector betaalt een te hoge huur. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, zegt de Socialistische Partij.



De partij dringt aan op huurverlaging voor kwetsbare groepen. Veel gezinnen, kwetsbare starters of ouderen lopen volgens de SP het risico om in de schulden te raken.



Het blijkt elders een effectieve maatregel om schulden bij deze gezinnen te voorkomen, zo betoogde SP raadslid Frank van den Heuvel maandag.



