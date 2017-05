Waarschuwing: 'Zwemmen in open water levensgevaarlijk'

Door de nieuwsredactie geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 13:57 uur | update: 15:06 uur

PROVINCIE UTRECHT - Met het warme weer is de verleiding groot om verkoeling te zoeken in kanalen en rivieren zoals het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Maar zwemmen in open water is gevaarlijker dan het lijkt, waarschuwt Rijkswaterstaat.



Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat vallen er ieder jaar doden en gewonden bij waterrecreatie en het springen van bruggen en sluizen. Vooral op plaatsen waar waterrecreatie en scheepvaart te dicht bij elkaar komen kunnen levensbedreigende situaties ontstaan. "Van de schepen gaat een flinke zuigende werking uit. Daardoor kunnen stromingen en kolken ontstaan. Bovendien zijn zwemmers voor schippers vaak niet goed zichtbaar. Een groot schip kan niet zo snel vaart minderen als een klein bootje."



Ook de temperatuur kan zorgen voor gevaren, aldus Rijkswaterstaat. "Het water warmt minder snel op dan je zou denken. Daardoor kan het ondanks de hitte nog behoorlijk koud zijn in de rivieren. Kramp en zelfs onderkoeling liggen op de loer."



Op de meest gevaarlijke plekken is zwemmen ook officieel verboden. De vaargeul, plekken waar een pont vaart en de omgeving van havens zijn meestal verboden terrein. Overtreding kan op een boete van 140 euro komen te staan.



Op lokale wateren zoals op het Merwedekanaal bij de Munt in Utrecht houden gemeente en politie een oogje in het zeil. De politie in Wijk bij Duurstede zegt op Twitter alvast scherp te controleren bij de sluis in Cothen. Op de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal zet Rijkswaterstaat boten in om te handhaven.



VERKEER

Politie Stichtse Vecht heeft een andere waarschuwing voor recreanten. Ze geven op Facebook mee vooral goed te luisteren naar de instructies van verkeersregelaars. Donderdag zijn bij De Strook twee waarschuwingen en n bekeuring uitgedeeld aan mensen die de aanwijzingen niet goed opvolgden.



DROOGTE

Het warme weer zorgt voor meer problemen in de provincie. Donderdag gaf de Veiligheidsregio Utrecht code oranje af, omdat er door de droogte een verhoogde kans op natuurbranden is.



