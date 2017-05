Verdachte brandstichting Bunschoten niet terug naar huis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 14:25 uur | update: 15:11 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een vrouw uit Bunschoten die maandag werd opgepakt op verdenking van brandstichting is vrijgelaten, maar blijft verdachte. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bovendien kan ze door een gebiedsverbod niet terug naar huis.



De vrouw werd maandagavond aangehouden, nadat een buurtbewoner een brand opmerkte bij een flat aan het Roodborstje. In het huis woedde een kleine brand. Mede na gesprekken met getuigen ontstond het vermoeden van brandstichting en werd de vrouw opgepakt.



Ze is vandaag vrijgelaten onder voorwaarden en een daarvan is dat ze niet binnen een straal van 500 meter van het huis mag komen waar de brand is gesticht. Ze woont ook in dat gebied, daarom kan ze niet terug naar huis.



CONTACTVERBOD

Daarnaast heeft ze een contactverbod gekregen en moet ze een psychologisch onderzoek ondergaan. De vrouw zorgde volgens buurtbewoners al langer voor overlast.



De Bunschotense blijft verdachte in de zaak. Wanneer ze voor moet komen is niet bekend.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht