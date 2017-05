Vrachtwagen knalt op lesauto: 'De klep had gewoon door de voorruit kunnen komen'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 15:11 uur | update: 15:11 uur

Foto: Johan IJzerman / RTV Utrecht

AMERSFOORT - De 19-jarige Demi Dieters had zich haar eerste rijles heel anders voorgesteld. Toen zij en haar rij-instructeur even stil stonden knalde een vrachtwagen op de lesauto. "De klep had gewoon door de voorruit kunnen komen", zegt Demi.



De aanrijding gebeurde afgelopen maandag op een verlaten industrieterrein in de Amersfoortse wijk Vathorst. "Wij stonden gewoon stil langs de kant van de weg", zegt rij-instructeur Johan IJzerman. "Ik was haar wat aan het uitleggen vanuit een boekje toen we de vrachtwagen op ons af zagen komen." De achterdeur van de zogenoemde binnenlader was tijdens het rijden losgeschoten waardoor deze recht naast de auto hing. IJzerman probeert de vrachtwagenchauffeur nog te waarschuwen door te claxonneren, maar het is al te laat.



BLIKSCHADE

Dat er alleen blikschade is, is volgens IJzerman en zijn leerling een wonder. "Het had veel erger kunnen aflopen, we hebben geluk gehad." De vrachtwagenchauffeur verklaarde volgens IJzerman dat hij niet doorhad dat de deur losgeschoten was. Door de aanrijding is ook de lading beschadigd geraakt.



Hoewel Demi erg geschrokken is stapt ze volgende week weer gewoon in de lesauto. "Het gebeurde terwijl we stilstonden, dus het had niet echt iets met de rijden zelf te maken."



Het transportbedrijf wil desgevraagd niet reageren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht