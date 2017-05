Gewonde bij woningbrand Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 15:04 uur | update: 15:09 uur

AMERSFOORT - Bij een brand in Amersfoort is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het gebeurde bij een huis aan de Riesenberg.



Hoe de brand rond 14.00 uur kon ontstaan is nog niet bekend. De bewoner stond volgens een getuige op het balkon toen de brand uitbrak in zijn keuken. Zijn onderbuurman zou hem hebben gewaarschuwd dat er brand was.



Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. Hij zou onder meer met pijnklachten op de borst met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.



