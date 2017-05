Oproep: stuur je tropische foto of video op!

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 10:00 uur | update: 10:23 uur

PROVINCIE UTRECHT - Na regen komt zonneschijn zeggen ze wel eens. En vandaag is het eindelijk zover: de eerste tropische dag in de provincie Utrecht komt eraan.



Sommige weerkundigen verwachten vandaag temperaturen van 30 tot 33 graden. Het fraaie weer danken we volgens Weeronline aan een krachtig hogedrukgebied.



RTV Utrecht is benieuwd hoe jij de dag doorbrengt! Ga je lekker genieten op het terras, snel nog even een barbecue bij het tuincentrum kopen of toch een plons in het water nemen? Maak er een foto of een filmpje van en stuur het naar nieuws@rtvutrecht.nl zodat wij een tropische compilatie kunnen maken.



ZONNEN EN SMEREN

Mocht je nog geen idee hebben wat je wil gaan doen? Utrecht heeft volgens bloggers van #NSFavourites de beste stranden van Nederland. Stadsstranden welteverstaan. Check hier waar je precies moet zijn om lekker te kunnen zonnen in de stad.



Het is wel verstandig om jezelf goed in te smeren vandaag. Een onbeschermde huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden. Het is aan te raden om zeker midden op de dag zonnebrandcrème te gebruiken.











