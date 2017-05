FC Utrecht maakt zich op voor 'great escape'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 15:51 uur | update: 16:26 uur

Een verslagen Zakaria Labyad donderdagavond in Alkmaar Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht staat voor de haast onmogelijke opgave om zich toch nog te plaatsen voor de Europa League. Daarvoor moet het zondag in de Galgenwaard tegen AZ een 3-0 nederlaag weg zien te werken. "We moeten een plan van de buitencategorie bedenken", zegt Erik ten Hag, "We staan voor een uitdaging. We staan er heel slecht voor. Dat is duidelijk, maar in sport is niks onmogelijk".



Afgelopen seizoen streed FC Utrecht met hetzelfde AZ om de vierde plaats, die toen nog rechtsteekse plaatsing voor de Europa League betekende. Op de laatste speeldag moest FC Utrecht in de Galgenwaard eveneens met drie doelpunten verschil van de Alkmaarders winnen. Toen liep Utrecht in het mes (1-3 nederlaag). "Er zijn inderdaad overeenkomsten. Maar de beide ploegen zijn in niets meer te vergelijken met die van vorig jaar.



RAMADAN

Yassin Ayoub mistte vrijdag de uitlooptraining. De onfortuinlijke middenvelder - eigen doelpunt in Alkmaar - is ziek. Onduidelijk is of het invloed zal hebben op zijn inzetbaarheid zondag. Sowieso krijgt Erik ten Hag te maken met de Ramadan. Nacer Barazite maakt geen uitzondering. "Simpel. Ik ga niet eten en drinken tot de zon ondergaat. Het verleden heeft uitgewezen dat ik daar goed mee om kan gaan. De wedstrijd is al om half één, dus dat scheelt met de warmte." Overigens maakt het voor Sofyan Amrabat niet uit. Hij is zondag geschorst.



De wedstrijd is live te horen op Radio M Utrecht 93.1 FM.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht