Geen treinen langs Driebergen-Zeist door weekendwerkzaamheden

vrijdag 26 mei 2017, 16:41 uur

Foto: ANP

ZEIST/DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Komend weekend rijden er geen treinen via station Driebergen-Zeist. Dit komt omdat het stationsgebied flink verbouwd wordt.



ProRail en BAM Infra verwijderen een wissel en het derde spoor. Ook leggen ze de fundering voor de tijdelijke voetgangerstraverse die na de zomer in gebruik wordt genomen.



Al het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en zowel Ede-Wageningen als Rhenen ligt stil. De stremming begint in de nacht van vrijdag op zaterdagochtend en duurt tot en met de laatste trein op zondag. De NS zet bussen in. Reizigers die van Utrecht naar Arnhem of Nijmegen willen, kunnen omreizen via 's-Hertogenbosch.



WEGVERKEER

De gevolgen voor het wegverkeer rond het station beginnen al op vrijdagavond rond 22.00 uur. De Hoofdstraat tussen het Stationsplein en het kruispunt met de Breullaan is tot zondagavond 23.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer kan via de Odijkerweg worden omgeleid. Fietsers kunnen er vanaf zaterdagochtend 06.00 ook niet meer langs.



Van zondag 23.00 uur tot maandag 05.00 uur is het juist de Odijkerweg die is afgesloten. De Hoofdstraat is dan wel weer volledig toegankelijk voor al het verkeer.



