Vandaag warm? Maak je borst maar nat voor morgen!

DE BILT - Mensen die het vandaag al behoorlijk zweten vonden, krijgen het morgen nog zwaarder te verduren. Volgens weerman Arie Verrips kan het kwik morgen lokaal oplopen tot maar liefst 31 graden.



Maar lang niet iedereen klaagt over het weer. Veel mensen vinden het een feestje. Zo schrijft de jarige Geertje Dijkstra op Twitter dat ze het heerlijk vindt in de Utrechtse zon. Ze gebruikt daarbij onder meer de hashtags #jottem en #happyme.



Met het warme weer is de verleiding groot om verkoeling te zoeken in kanalen en rivieren zoals het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Maar zwemmen in open water is gevaarlijker dan het lijkt, waarschuwt Rijkswaterstaat.



Zwemmen mag op veel plekken natuurlijk wel. Onder meer bij de Maarsseveense plassen was het druk vandaag en ook bij het Bosbad in Leersum was het dringen.



BEKEURINGEN

In Leersum waren dusdanig veel mensen op zoek naar een parkeerplekje dat de politie eraan te pas moest komen. De politie Driebergen schrijft op Twitter dat het hele pad geblokkeerd werd en dat daardoor de hulpdiensten er niet meer langs konden. Foutparkeerders hebben daar een boete van 100 euro gekregen.











