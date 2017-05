Ramadan begint en is geen probleem voor Barazite

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 17:46 uur | update: 18:05 uur

Foto: RTV Utrecht

- Dit weekend begint voor moslims over de hele wereld de Ramadan. Tijdens de jaarlijkse vastenmaand mogen moslims over de hele wereld niet eten, drinken en roken van zonsopgang tot zonsondergang.



Voor iedere moslim betekent de Ramadan iets anders, weten ze bij de moskee in Utrecht Overvecht: ''De Ramadan betekent voor mij dat je goede daden moet doen'', vertelt een jonge bezoeker. Een andere man vertelt dat het voor hem een maand van bezinning is, maar ook van verbroedering. ''Een maand om je ziel te reinigen'', zegt hij.



Voor een aantal mensen geldt een uitzondering. Zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn niet verplicht mee te vasten. En ook voor topsporters mag een uitzondering worden gemaakt. Maar FC Utrecht speler Nacer Barazite laat zich niet kennen. ''Ik ga gewoon een goede wedstrijd spelen in de maand van de Ramadan. Sterker nog, misschien wel beter. Voor mij is dat geen probleem.''



Het vasten duurt een maand en wordt afgesloten met het Suikerfeest.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht