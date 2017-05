Barbecue gevonden bij natuurbrand De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 18:49 uur | update: 19:17 uur

DE BILT - In De Bilt woedt een natuurbrand bij De Holle Beerd, vlakbij Landgoed Beerschoten. De brand woedt in een gebied van 2500 m2. Bij het blussen vond de brandweer een barbecue.



De brandweer heeft de kern van de brandhaard gevonden en geblust, maar rondom een gebied zijn nog diverse branden. De brand werd ontdekt door een vliegtuig van de brandweer.



Gisteren werd met vliegtuig Charly ook al een natuurbrand ontdekt, in Baarn.



In de provincie Utrecht geldt vanaf donderdag code oranje. Dat betekent dat er door de droogte een verhoogd risico is op natuurbranden. Het gebruik van een barbecue is dan ook verboden.



De brandweer verwacht vanavond rond 20.30 uur klaar te zijn met blussen.







