Van Seumeren: "FC Utrecht is weer op de goede weg"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 18:57 uur | update: 19:04 uur

Foto: Archief RTV Utrecht

UTRECHT - In een speciale aflevering op RTV Utrecht spreekt Renť van den Berg morgen met grootaandeelhouder van FC Utrecht Frans van Seumeren. In deze uitzending vertelt Van Seumeren de laatste stand van zaken rond FC Utrecht.



Hij doet een boekje open over de aandelen die hij inmiddels heeft verkocht. Hij heeft inmiddels zo'n 20% van zijn aandelen van de hand gedaan. Deze hebben een waarde van om en nabij de vier miljoen euro. De opbrengt van deze verkochte aandelen gaan direct de club weer in.



VERVANGER

Van Seumeren laat ook weten dat Paul Verhoeff tijdelijk is aangesteld als vervanger van vertrekkend algemeen directeur Wilco van Schaik. Aan hem is de taak om de interne zaken op orde te brengen. Want Van Seumeren wil niet meer dat Utrecht afhankelijk is van het verkopen van spelers.



STOPPEN

Ondanks dat er veel tijd in FC Utrecht gaat zitten hoeven de supporters van de FC niet bang te zijn dat hij er spoedig mee zal stoppen. "Ik word wekelijks gebeld door allemaal partijen uit Rusland en Amerika die Utrecht willen overnemen. Dit gaat niet gebeuren. Ik zou haast zeggen dat ik er nooit mee zou stoppen", aldus Van Seumeren tegenover RTV Utrecht.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht