Cirkel is rond voor fameuze Marble Machine

Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

- De Marble Machine van de Zweedse Martin Molin staat vanaf vandaag in Museum Speelklok in Utrecht. Het knikkerinstrument werd wereldberoemd na een YouTube-filmpje, dat inmiddels meer dan 46 miljoen keer is bekeken.



Molin kwam op het idee om het bijzondere gevaarte te bouwen nadat hij een paar jaar geleden Museum Speelklok bezocht. "Toen ik naar buiten liep, ontplofte mijn hoofd bijna. Ik kreeg het idee iets te doen met het grote programmeerwiel, dat in de meeste instrumenten hier in het museum zit", vertelt de muzikant.



Daarom is het ook niet gek dat de Marble Machine juist hier geŽxposeerd wordt. "De cirkel zou weer helemaal rond zijn als de machine hier zou komen te staan, want het is hier eigenlijk een beetje geboren."



Na het plaatsen van het filmpje op YouTube kreeg de Zweed van allerlei tv-programma's ter wereld interviewverzoeken. Hij moest ze afwijzen, vanwege de plannen rond nieuwe muziek met zijn band Wintergatan. Museum Speelklok hoefde daarentegen helemaal geen moeite te doen om het hele gevaarte in het museum te krijgen. "Martin was heel enthousiast en wilde de machine hier presenteren. Dat vonden wij natuurlijk geweldig", vertelt Lisette Biere van het museum.



Met de verhuizing van het instrument naar het museum gaat de Marble Machine met pensioen en speelt het instrument alleen nog een paar demonstratietonen. Martin Molin is bezig met de bouw van zijn opvolger, Marble Machine X. Die moet straks live te horen zijn. "Nu dat zoveel mensen van de machine zijn gaan houden, realiseerde ik me dat we de wereld rond kunnen touren met Wintergatan en de Marble Machine. Er zullen dan heel veel mensen naar de show komen en dat is echt te gek."



De Marble Machine is vanaf donderdag 1 juni voor het publiek te zien en blijft in ieder geval tot 20 augustus in Museum Speelklok staan.





