Klaslokaal brandt uit in Maarssenbroek

MAARSSENBROEK - In Maarssenbroek heeft vanavond een uitslaande brand gewoed in de Fransiscusschool. Een lokaal is volgens de brandweer volledig uitgebrand. Door snel optreden kon erger worden voorkomen.



De brand woedde in een pand in Zwanenkamp, waarin meerdere basisscholen gevestigd zijn. Volgens de brandweer hebben naastgelegen lokalen veel rookschade.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er zijn geen personen bij de brand betrokken.









