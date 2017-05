Kasteel Huis Doorn is oorlogsdecor

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 20:37 uur | update: 20:42 uur

Foto: RTV Utrecht

DOORN - Kasteel Huis Doorn is dit weekend voor even oorlogsdecor. Tientallen acteurs uit binnen- en buitenland spelen de Eerste Wereldoorlog na, die 100 jaar geleden nog in volle gang was.



Volgens Jaap van der Kemp van Huis Doorn lijkt het net echt en hebben de acteurs er werk van gemaakt. ''Die hebben kampementen opgebouwd, veldkeukens, er is een noodhospiaal. Dan beleef je eigenlijk een stukje van die geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.''



Ook zijn er exercitie-oefeningen, workshops en is er uitleg over wapens, uitrusting en medische verzorging.



Het Living History-evenement bij Huis Doorn vindt dit weekend voor de vijfde keer plaats en gaat morgenochtend met een daverend kanonschot van start.



