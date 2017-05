Grote brand in woonboerderij Maarssen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 07:50 uur | update: 08:06 uur

MAARSSEN - Bij een grote brand in Maarssen is een woonboerderij voor een groot deel uitgebrand. De brand brak een paar uur geleden uit. De vlammen sloegen al snel metershoog uit het rieten dak van het pand aan de Zogweteringlaan.



Bij de brand komt veel rook vrij. Ook stijgen roetdeeltjes op die in de buurt neerkomen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Mensen kunnen de roetdeeltjes zelf opruimen of wegspoelen, mits ze daarna goed de handen wassen.



De brandweer probeert op dit moment de monumentale gevels te redden, maar vreest dat ze instorten. Volgens een verslaggever heeft een bewoner rook ingeademd. Het slachtoffer is ook met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer kon vanwege ondiepe sloten in de buurt moeilijk aan bluswater komen. Inmiddels is dat probleem met speciale dompelpompen opgelost. De oorzaak van de brand is nog onbekend.





