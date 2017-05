Druk bij het water; parkeerplaats Henschotermeer is vol

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 10:50 uur | update: 11:09 uur

WOUDENBERG - De parkeerplaatsen bij het Henschotermeer staan vol. Volgens de beheerder kan er geen enkele auto meer bij en daarom gingen de hekken al voor 11.00 uur `s ochtends dicht.



Auto's kunnen er echt niet meer op, zegt Mireille Ultee Recreatie Midden-Nederland. Bezoekers kunnen nog wel met de fiets naar het Henschotermeer.



Ook elders in de regio is het al druk aan de waterkant. maar daar zijn de parkeerplaatsen nog wel toegankelijk. Wel wordt overal grote drukte verwacht.



Bij recreatiegebied De Strook in Maarssen gelden nog steeds tijdelijke verkeersmaatregelen. Tot en met morgen is eenrichtingsverkeer op de Nieuweweg ingesteld. Ook hier is het beter op de fiets te komen.





