Vuur laait weer op aan de Holle Bildt

Foto: Menno Bausch

DE BILT - De brandweer is opnieuw uitgerukt voor een natuurbrand aan de Holle Bilt. Gisteravond brak daar al brand uit en de brandweer denkt dat er iets is blijven smeulen.



Inmiddels is het vuur uit. De brand gisteren werd gezien door verkenningsvliegtuig Charly en is vermoedelijk ontstaan door barbecuende mensen. Op de plek van de brand werd een barbecue gevonden. "Levensgevaarlijk", zei een woordvoerder van de brandweer.



Er woede brand op een stuk van 50 bij 50 meter. BarbecueŽn in de open natuur is met het droge weer ten strengste verboden. In de provincie Utrecht geldt vanaf donderdag code oranje. Dat betekent dat er door de droogte een verhoogd risico is op natuurbranden.



