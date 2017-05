Eerste officiële tropische dag van 2017

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 15:35 uur | update: 15:58 uur

Foto: Ab Donker

PROVINCIE UTRECHT - Het is vandaag de eerste officiŽle tropische dag van 2017. Daarvoor moest het in De Bilt 30,0 graden of meer worden. Om 15.30 uur werd aan die voorwaarde voldaan. Het was op dat moment 30,1 graden.



In het zuiden van het land en in de Zuid-Hollandse duinen is het nog veel warmer met maxima van 31 ŗ 32 graden. Het warmst werd het tot dusver in Gilze-Rijen met 32,7 graden. Het wordt komende uren nog wel iets warmer.



Vorig jaar kwam het pas op 23 juni voor het eerst tot tropische temperaturen en toen had Maastricht de primeur. Pas een kleine maand later, op 20 juli, noteerde De Bilt de eerste officiŽle tropische dag van 2016.



Gemiddeld genomen beleven we de eerste officiŽle tropische dag op 4 juli en passeren we in De Bilt vier keer per jaar de 30-gradengrens.



DRUK

Om de warmte het hoofd te bieden trokken Utrechters massaal naar het water. Bij het Henschotermeer gingen daarom `s ochtends de toegangshekken naar de parkeerplaats al dicht. Voor 11 uur konden auto's er al niet meer terecht.



Anderen bleven juist binnen of in een badje in de achtertuin, zo blijkt uit ingezonden foto's.



BROEIERIG

Vanavond trekken over de westelijke helft van het land wolkenvelden en is kleine kans op een regen- of onweersbui. Komende nacht is in het hele land kans op een bui met een klap onweer. Morgen wordt het broeierig warm met zon en wolkenvelden. De 30 graden wordt dan niet gehaald; het kwik blijft steken op 26-27 graden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht