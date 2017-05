Druk en warm bij eerste editie Central Park

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 16:22 uur | update: 16:35 uur

DE MEERN - Utrecht heeft er een nieuw festival bij. Central Park, in recreatiegebied Strijkviertel bij De Meern. Daar treden vandaag artiesten op als Kensington, Nielson, BLōF en Direct. Voor het publiek is het wel afzien in de hitte.



Volgens de organisatie gaat het niet alleen om de muziek, maar ook om het goede eten, speciaalbiertjes en de wijn. Dat sprak veel mensen blijkbaar aan, want het festival is uitverkocht.



Vanwege de hoge temperaturen hebben veel bezoekers het zwaar. Zo schrijft Steven de Vries op Twitter dat een watertje 3,50 euro kost. Hij noemt dat 'levensgevaarlijk met deze hitte'. Op de website van het festival is echter te lezen dat bij de toiletten een waterpunt te vinden is. Volgens De Vries smaakt het gratis water echter 'bedorven'.



Vanaf Utrecht Centraal rijden speciale pendelbussen van en naar Central Park. Ook daarover wordt gepraat op de sociale media. Zo laat Bianca van Wetten weten via Instagram dat voor haar het festivalseizoen begint op het station. Ze gebruikt daarbij onder meer de hashtags #inderij en #centralpark.



De laatste band speelt vanavond tot 23.00 uur.



