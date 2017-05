Honderden kinderen ontmoeten helden van Oranje in Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 16:00 uur | update: 17:03 uur

ZEIST - Bij de KNVB in Zeist hebben honderden kinderen vandaag hun favoriete spelers van Oranje kunnen ontmoeten. Op het terrein van de KNVB Campus was deze zaterdag de Oranje Fandag.



Volgens de organisatie was er vandag voor de 2500 kinderen meer te halen dan alleen een handtekening of een selfie met een international. ''Wat te denken van een potje FIFA met je favoriete Oranjespeler of OranjeLeeuwin of als keeper een keepersclinic volgen met de keepers van het Nederlands elftal?''



De campus was voor ťťn dag omgetoverd tot festivalterrein. Spelers van Oranje en van de overige selectieteams namen samen met de kinderen deel aan verschillende voetbalactiviteiten.



Op de Oranje Fandag van de KNVB waren ook 75 spelers van voetbalvereniging IJsselmeervogels.



