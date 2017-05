Spakenburg degradeert voor het eerst in de geschiedenis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 17:00 uur | update: 17:07 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Door een 2-3 nederlaag op eigen veld tegen Rijnsburgse Boys is Spakenburg voor het eerst in de geschiedenis van de club gedegradeerd. Jeffrey Jongeneelen was aan de kant van de bezoekers belangrijk met twee doelpunten. Dinsdag verloor Spakenburg het eerste duel al met 2-1 in Rijnsburg.



41' Joel Tillema 0-1

49' Philip Ties 1-1

57' Niels Buitenhuis 2-1

79' Jeffrey Jongeneelen 2-2

90' Jeffrey Jongeneelen 2-3



De degradatie is een hard gelach voor De Blauwen. Buurman en eeuwige rivaal IJsselmeervogels is als kampioen van de derde divisie volgend seizoen wel actief op het hoogste amateurniveau.





