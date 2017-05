Deze week in het nieuws: Werkstraffen geëist voor verdrinking Salam en onrust bij taxichauffeurs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 18:33 uur | update: 18:33 uur

PROVINCIE UTRECHT - Het bericht over de werkstraffen die zijn geŽist tegen badmeesters en leraren voor de verdrinking van het 9-jarige meisje Salam is veel gelezen deze week. De badmeesters en onderwijzers in de Rhenense zaak hebben gezamenlijk gefaald. Ook het verslag van de uitvaart van Annie Brouwer maakte op veel van onze lezers indruk.



SALAM

De badmeesters en leraren van Salam hebben gefaald. Dat vindt het OM, die werkstraffen van 120 uur eiste. Dat het meisje uit SyriŽ niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak was bekend, maar toch waren niet alle verdachten daarvan op de hoogte, zegt het OM. In de communicatie rond de zwemles van Salam ging wel meer mis. Zo hadden haar ouders nooit uitleg over de gang van zaken gekregen. Bij de eerste les verscheen het meisje in gymkleding, omdat haar ouders het verkeerd begrepen hadden.



ANNIE BROUWER

De uitvaart van oud-burgemeester van Utrecht en Amersfoort Annie Brouwer was afgelopen dinsdag. In de Utrechtse NicolaÔkerk was een dienst, die werd bijgewoond door tientallen genodigden. Ze overleed een week eerder, op 70-jarige leeftijd.



TAXI'S

Woensdag werd een bericht over taxi's in Utrecht veel gelezen. De chauffeurs hielden die ochtend opeens een wilde staking. Ze blokkeerden de stadsbussen bij Utrecht Centraal, omdat ze vonden dat hun huidige standplaats niet genoeg in het zicht van mogelijke klanten ligt. Zeker 25 taxi's deden mee en ze stonden her en der op de weg, waardoor er zeker een uur lang geen enkele bus door kon. Later die dag werd bekend dat tot maandag in ieder geval twee taxi's beter in het zicht mogen staan, vlakbij de trap naar Utrecht Centraal. Andere chauffeurs wachten dan even verderop op hun beurt tot de plekken weer vrijkomen. De chauffeurs zijn blij met de voorlopige oplossing. Daarna wordt nagedacht over een "meer permanente oplossing".









