Spelers Spakenburg ziek van degradatie

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg is zaterdag voor het eerste in de clubhistorie gedegradeerd. De spelers van De Blauwen waren na afloop van het verloren duel tegen Rijnsburgse Boys in diepe rouw door deze gebeurtenis.



"We gaan nu uithuilen. We zullen dit voorlopig niet vergeten. Dit zal de komende weken nadreunen", aldus middenvelder Niels Buijtenhuis tegenover RTV Utrecht. "IJsselmeervogels is het gelukt om na ťťn seizoen weer terug te keren op het hoogste amateurniveau dus dan moet het Spakenburg al helemaal lukken."



Ook bij doelman Andrť Krul deed het zeer. "We hebben twee trainigswissels gehad, er is hier alles aangedaan. Maar we hebben in veel wedstrijden ook pech gehad. Voor mijn gevoel hebben we alles gegeven. Verschillende malen ook veerkracht laten zien, maar helaas het is niet genoeg geweest", vertelt de sluitpost. "Volgend seizoen moet Spakenburg er zeker voor gaan om kampioen te worden van de derde divisie."



Middenvelder Michael Lanting is degradatie niet gewend, hij speelde in zijn verleden bijna altijd om kampioenschappen. "We hebben gevochten voor elke meter die we waard waren. Dit doet hartstikke zeer. Geen enkele sportman wil degraderen. Deze club hoort op het hoogste niveau", aldus Lanting. "Mooi dat ik bij de eerste keer degradatie van Spakenburg erbij ben", zei hij met een sarcastische toon.



Spakenburg verloor afgelopen dinsdag met 2-1 van Rijnsburgse Boys. Zaterdag ging het in de return met 3-2 onderuit waardoor het van de 2e naar de 3e divisie degradeert.



