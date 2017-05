Utrechter maakt lekkerste gehaktbal met truffel en passie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 17:57 uur | update: 18:00 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Yuri van de Groenekan heeft vandaag de lekkerste gehaktbal gemaakt. De 45-jarige Utrechter blonk volgens de jury vooral uit door zijn originele aanpak en hij is daarmee de eerste winnaar van de 'Hollandse Pot Gehaktballenwedstrijd' die vandaag werd georganiseerd in Nieuwegein.



Van de Groenekan heeft geen geheim recept. ''Ik gebruikte rundergehakt. Wel halal, want met extra vet. Ook had ik stukjes uitgebakken bacon toegevoegd, rode ui, ei en zwarte truffel.'' Vooral met dat laatste ingrediŽnt wist de Utrechter de drie juryleden tevreden te stellen. Hij kreeg voor originaliteit twee keer een 8, en een keer een 9.



Toch zijn dat niet alle ingrediŽnten die de Utrechter in zijn bal stopte. ''Ook liefde en passie'', vertelt hij. ''Dat proef je echt in het eten.''







