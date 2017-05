Vervelende vrouw maakt politie Rhenen moedeloos

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 21:11 uur | update: 21:18 uur

RHENEN - De politie in Rhenen is gisterochtend druk geweest met een vervelende vrouw uit Veenendaal. Ze konden haar geen bekeuring geven voor 'vervelend gedrag', schrijft de politie op Facebook.



De vrouw van 29 werd door agenten rond 03.40 uur gezien op de Lijnweg, waar ze op een snorfiets reed in de richting van Veenendaal. Ze kreeg een stopteken, maar zat daar niet op te wachten. Volgens de politie zei ze: ''Hebben jullie niets beters te doen?''



De agenten hadden blijkbaar niks beters te doen en lieten de vrouw blazen. Dat was een doordachte zet, want ze bleek behoorlijk onder invloed. ''Ze blies een F. Dat staat voor Fail. De hoogste alcoholindicatie.''



Daarnaast bleek ze ook softdrugs op zak te hebben en als klap op de vuurpijl wilde ze dat ze vanaf het politiebureau door agenten naar huis zou worden gebracht. De politie Rhenen schrijft erover: ''Sommige 'klanten' hoop je nooit meer tegen te komen. Straffen voor vervelend gedrag is niet mogelijk.''



Wel kan de vrouw een dagvaarding verwachten. Net zoals een boete voor rijden zonder rijbewijs.







