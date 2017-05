Omstander redt vrouw uit Amersfoortse singel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 08:49 uur | update: 09:01 uur

De politie in de Amersfoortse binnenstad. Foto: AS Media

AMERSFOORT - Een omstander heeft vannacht in Amersfoort een vrouw uit de gracht gehaald. Het slachtoffer was bij de Weverssingel in het water terechtgekomen.



Nadat de redder de vrouw naar de kant had gebracht, werd ze door gealarmeerd ambulancepersoneel onderzocht. Voor zover bekend is ze met de schrik vrijgekomen. Ze is uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau.



Het is onduidelijk hoe de vrouw in het water is beland.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht