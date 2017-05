Begraafplaatsen in regio houden open huis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 09:19 uur | update: 09:24 uur

De begraafplaats in Leusden. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Ongeveer honderd begraafplaatsen houden dit weekend en komende week open huis. Het is de vierde Week van de Begraafplaats. In onze regio doen begraafplaatsen mee in onder meer Vleuten, Leusden, Driebergen, Woerden en Soesterberg.



Thema dit keer is duurzaamheid. Veel begraafplaatsen zetten, samen met onder meer steenhouwers, bloemisten en cateraars, de deuren open en hebben activiteiten georganiseerd, als rondleidingen, muzikale optredens en exposities.



Speciale aandacht is er voor de duurzame uitvaart. Veel uitvaartondernemers bieden mogelijkheden voor een duurzame uitvaart: van kisten, grafmonumenten en urnen tot catering met lokale producten.



Bij duurzaamheid op begraafplaatsen wordt gelet op milieuaspecten, zoals herkomst en (her)gebruik van grafmonumenten, ecologisch groenbeheer. Maar ook is er aandacht voor sociale aspecten (hoe zijn de arbeidsomstandigheden, wordt er respectvol met klanten omgegaan).





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht