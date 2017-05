Oorzaak instorting parkeergarage BAM nog onduidelijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 10:02 uur | update: 10:29 uur

Chaos op Eindhoven Airport na de instorting. Foto: ANP

BUNNIK - Het is nog niet duidelijk waardoor een deel van de parkeergarage op Eindhoven Airport is ingestort. Een deel van de parkeergarage stortte gisteren aan het begin van de avond in.



Bouwbedrijf BAM in Bunnik is verantwoordelijk voor het project. Het is nog onbekend wie het onderzoek naar de oorzaak gaat leiden.



De bouwvakkers waren vertrokken op het moment dat het pand instortte en dus raakte niemand gewond.



