Herman van Veen struikelt op podium: "Dames en heren, ik heb m'n pols gebroken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 10:16 uur | update: 10:43 uur

Foto: ANP

SOEST - Herman van Veen heeft gisteravond bij een optreden in het theater in Veendam zijn pols gebroken. De 72-jarige zanger en cabaratier uit Soest struikelde volgens het Dagblad van het Noorden over een krukje op het podium.



Hij voelde meteen dat het mis was, schrijft het de krant. "Dames en heren. Ik heb mijn pols gebroken". Crewleden schoten hem daarna direct te hulp en brachten Van Veen naar het ziekenhuis.



Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de nog geplande optredens.



