Utrecht zoekt weer verkoeling: "gezellig druk" bij Henschotermeer

Het Henschotermeer bij Woudenberg (archief) Foto: Robin Utrecht, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Zo warm als gisteren wordt het waarschijnlijk niet, maar Utrechters zoeken vandaag toch opnieuw het water op. Er worden dan ook veel bezoekers verwacht bij de plassen en zwembaden in de regio. Bij het Henschotermeer bij Woudenberg is het volgens de beheerder al "gezellig druk".



De verwachting is dat het maximaal 26 graden wordt. Dat is iets koeler dan gisteren, toen er sprake was van de eerste officiŽle tropische dag van 2017. Daarvoor moest het in De Bilt 30,0 graden of meer worden. Rond 15.30 uur was het geval: het was er toen 30,1 graden.



De warmte veroorzaakte gisteren extreme drukte bij het Henschotermeer. Daarom gingen `s ochtends de toegangshekken naar de parkeerplaats al dicht. "Ik werk hier nu negen jaar, maar zo'n hectiek als gisteren had ik nog nooit meegemaakt", zegt de beheerder vanochtend tegen RTV Utrecht.



"Vandaag zal het waarschijnlijk opnieuw druk worden, maar ik verwacht dat er voor iedereen een plekje te vinden is vandaag", voegt hij hieraan toe.



Bij andere recreatiegebieden worden ook vandaag ook veel mensen verwacht. Daarom gelden onder meer bij De Strook in Maarssen nog steeds tijdelijke verkeersmaatregelen.



