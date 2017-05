LIVEBLOG: FC Utrecht scoort er één, maar heeft er nog drie nodig in Galgenwaard

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 12:21 uur | update: 12:57 uur

Foto: RTV Utrecht/Menno Schilder

UTRECHT - FC Utrecht kan zich ten koste van AZ plaatsen voor Europees voetbal. Vanmiddag om 12:30 moet FC Utrecht een 3-0 goedmaken in de eigen Galgenwaard. Kan FC Utrecht een Houdini-act voltooien? Volg de verrichtingen van de ploeg van trainer Erik ten Hag in ons liveblog. Tussenstand: FC Utrecht 1 -0 AZ Alkmaar [1-3]



12:55 '25 René van den Berg: Mag ik drie watertjes? Het spraakwater is op...



12:52 '22 Overtreding Janssen met al geel op zak.. Scheids geeft niks, maar Weghorst klaagt en krigjt zelf geel.



12:51 '21 Vrije trap Labyad. In de handen van Krul.



12:47 '17 Overteding Janssen. Van Boekel geeft de aanvoerder een gele kaart.



12:43 '13 GOAL!! Willem Janssen schiet de rebound binnen! 1-0 voor FC Utrecht!



12:43 '13 Vrije trap voor FC Utrecht. Labyad achter de bal.



12:42 12' Gert Kruys: "FC Utrecht moet wel het koppie erbij houden. Sommige tackles zijn op het randje"



12:37 7' Kerk in botsing met Haps. Niks ernstigs, spelers komen het veld weer in.



12:32 2' Haller!! Kopbal over Krul heen, maar net naast..



12:30 Opstelling AZ: Krul, Vlaar, Haps, Van Overeem, Weghorst, Svensson, Dos Santos, Seuntjens, Luckassen, Wuytens, Stengs.

Bank: Bank AZ: Rochet, Johansson, Rienstra, Tankovic, Hatzidiakos, Van der Linden, Til, Bel Hassani, Ouwejan, Helmer, Friday, Lewis.



Opstelling FC Utrecht: Jenssen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Braafheid; Klaiber, Brama, Labyad, Ayoub; Kerk, Haller.

Bank: Bank FC Utrecht: Ruiter, Van der Maarel, Zivkovic, Barazite, Ludwig, Hardeveld, Van der Meer, Rosheuvel, Velenas, Venema.





