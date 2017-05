Kapotte brug bij Soest: Eemlijn uit de vaart

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 12:56 uur | update: 13:36 uur

AMERSFOORT/SOEST - De fietsboot Eemlijn kan vandaag niet varen. Volgens de vrijwilligers komt dat doordat de Malebrug bij Soest kapot is. Er gaan geruchten dat de brug gesabotteerd is.



De Eemlijn zou vandaag fietsers van Amersfoort naar Huizen brengen, maar kwam dus niet verder dan Soest. "We hebben de boot nu maar aangelegd. Een deel van de fietsers was op weg naar een vogelexcursie bij Baarn. Zij hebben het laatste stuk moeten fietsen", zegt de Stichting Eemlijn tegen RTV Utrecht.



De stichting heeft geruchten gehoord dat de brug gesabotteerd is. Zo meldt AD/Amersfoortse Courant dat de bekabeling van de brug is doorgeknipt, waardoor deze niet meer open kan. "Maar dit kunnen wij niet bevestigen. We weten niet wat de oorzaak is", aldus de woordvoerder.



Morgen en dinsdag zou de Eemlijn sowieso al aan de kant blijven. De vrijiwilligers hopen dat er woensdag weer gevaren kan worden.





