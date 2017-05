Arrestatie in Montfoort: politie neemt drugs en geld in beslag

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 13:39 uur | update: 13:57 uur

De door de politie gevonden spullen. Foto: Politie Montfoort

MONTFOORT/UTRECHT - In Montfoort heeft de politie een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van handel in drugs.



De verdachte had een grote hoeveelheid geld in zijn bezit en ruim honderd zogenoemde ponypacks, waar de drugs in zaten. "De man dacht ze goed verstopt te hebben in een verborgen ruimte in zijn auto, achter het middenconsole van zijn voertuig", schrijft de wijkagent op Facebook.



De auto van de man was eerder al gezien bij verdachte situaties, zegt de politie. "Deze waarnemingen zijn door burgers gedaan en vervolgens aan ons gemeld. Bij deze aanhouding bleek deze informatie wederom van waarde, omdat hiermee de 'plusjes' waren verzameld die nodig waren voor de controle."



De Utrechter zit vast, besluit de wijkagent. "Het geld, de telefoons, de ponypacks en het voertuig van de verdachte zijn in beslag genomen voor onderzoek."





