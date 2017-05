"Motorrijder onvindbaar na aanrijding met wielrenner Lekdijk"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 13:55 uur | update: 15:03 uur

Foto: Sem van der Wal

LOPIK - De motorrijder die vorige week betrokken was bij het ongeluk bij Lopik is onvindbaar. Dat zegt wielrenner Erik Klever tegen RTV Utrecht. De Lopiker raakte bij de aanrijding op de Lekdijk gewond en het lukt hem niet om met de man in contact te komen.



Klever en zijn medewielrenners liepen bij het ongeluk flinke averij op. "Ik ben er het slechtst vanaf gekomen met drie gekneusde ribben en twee breuken in mijn linkerarm. Bovendien hebben ook twee vrienden het nodige lichamelijk letsel en drie fietsen zijn zwaar beschadigd."



SCHADE

Eerder werd gemeld dat de renners tegen een stilstaande motor waren gereden, maar volgens Klever is dat niet waar. "Ten eerste stond deze motorrijder helemaal niet stil en ten tweede zou er mijns inziens schade aan de motor moeten zitten als we er op zijn gereden en dat was niet het geval."



Klever heeft dan ook een hele andere lezing van het verhaal. "De bewuste motorrijder reed stapvoets aan de verkeerde kant van de weg! Hij besloot zonder te kijken het gas maar open te draaien om terug naar zijn eigen weghelft te gaan." De politie bevestigt dat de motorrijder niet stil stond.



DOMINO-EFFECT

De wielrenners raakten vervolgens uit balans en vielen op de grond. "De schrikreactie die mijnheer kreeg toen hij op ons afkwam heeft hem doen besluiten snel terug te sturen, waarbij het domino-effect van de valpartij bij ons al was ingezet. Wij moesten hem zien te ontwijken."



Klever is boos dat de motorrijder nu spoorloos is. "Hij heeft inmiddels zijn telefoonnummer tijdelijk geblokkeerd en is niet te vinden volgens de politie."



DISCRIMINATIE

Er is momenteel veel discussie over de aanwezigheid van motoren op de Lekdijk. Twee motorclubs stappen naar de rechter, omdat motorrijders op bepaalde dagen geweerd worden van dijkwegen. Dat gebeurt onder meer in Lopik. De weggebruikers voelen zich daardoor gediscrimineerd.





