Ongelukken op A12 bij Renswoude en Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 14:54 uur | update: 15:04 uur

Het ongeluk op de A12 bij Woerden. Foto: Rijkswaterstaat

WOERDEN/RENSWOUDE - Op de A12 bij de afrit Woerden is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Richting Utrecht is een kleine vrachtwagen op zijn kant terechtgekomen. De afrit is daar dicht.



Ook verderop op de snelweg, bij Renswoude, gebeurde een ongeluk. Daar waren meerdere auto's bij betrokken.



Of er gewonden zijn is niet bekend.



