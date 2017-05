FC Utrecht na bloedstollende thriller Europa in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 15:16 uur | update: 15:43 uur

De supporters reageren dolenthousiast op de uitslag. Foto: RTV Utrecht/Wessel van Leeuwen (Foto 1 van 4) De fans lopen het veld op. Foto: RTV Utrecht/Wessel van Leeuwen (Foto 2 van 4) FC Utrecht-supporters zijn door het dolle heen. Foto: RTV Utrecht/Wessel van Leeuwen (Foto 3 van 4) De sfeer in het stadio was goed. Foto: Wouter Kolff, Twitter (Foto 4 van 4) ‹ ›

UTRECHT - FC Utrecht heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag wist in de Galgenwaard een 3-0 uitnederlaag ongedaan te maken. Het won na penalty's, nadat het na 120 minuten 3-0 stond voor FC Utrecht. 16.586 supporters waren in de Galgenwaard getuige van het wonder.



FC Utrecht startte fel. Willem Janssen opende al na 13 minuten de score. Nog voor het half uur zorgde Sébastien Haller voor 2-0. In de tweede helft ging FC Utrecht door, maar pas nadat Luckassen rood kreeg, slaagde Kerk erin om de bevrijdende 3-0 te maken.



BLESSURETIJD

In de blessuretijd kreeg de thuisploeg een strafschop, waar Van Boekel misschien voordeel had moeten geven en FC Utrecht zo een treffer van Kerk ontnam.



Sébastien Haller mistte nog nooit, maar stuitte in zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht op penalty-killer Tim Krul.



VERLENGING

De beslissing moest vallen in de verlenging. Al na vijf minuten scoorde Hatzidiakos bijna in eigen goal. De Alkmaarder werd gered door de paal. Kerk schoot de bal even later achter Krul, maar stond buitenspel.



In de beslissende strafschoppenserie misten Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem voor AZ vanaf elf meter. Namens Utrecht wist alleen Andreas Ludwig niet te scoren.



'13 Willem Janssen [1-0]

'28 Sébastien Haller [2-0]

'67 Luckassen [rood]

'82 Gyrano Kerk [3-0]

'90 Sébastien Haller [mist strafschop]



Lees hier in ons liveblog terug hoe Utrecht de wedstrijd won.



