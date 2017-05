FC Utrecht trots na bereiken Europees voetbal: "Dit is een ongelooflijke prestatie"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 16:33 uur | update: 17:15 uur

UTRECHT - "Ik ben ontzettend trots op deze jongens", zei FC Utrecht-trainer Erik ten Hag vanmiddag na alle festiviteiten op het middenterrein van de Galgenwaard. Spelers en supporters vierden daar uitbundig feest, na de winst van de play-offs tegen AZ. FC Utrecht speelt daardoor volgend jaar Europees voetbal.



Ten Hag heeft met het winnen van de play-offs de eerste prijs als trainer van FC Utrecht binnen. Vorig seizoen verloor zijn ploeg zowel de bekerfinale van Feyenoord als de eindstrijd om de play-offs om Europees voetbal van Heracles. Nu was het wel raak. FC Utrecht maakte de 3-0 achterstand, die het afgelopen donderdag in Alkmaar opliep tegen AZ, zondag in de eigen Galgenwaard helemaal goed.



VERTROUWEN

"We hebben in Alkmaar toch een flinke klap gekregen, maar desondanks groeide afgelopen dagen het vertrouwen in een goede afloop. Dat het is gelukt maakt mij ontzettend blij. Het is een mooi seizoen geweest, met de fraaie vierde plaats in de eindrangschikking en nu plaatsing voor Europa.", stelt Ten Hag.



Ook de spelers waren door het dolle heen na afloop van de wedstrijd, zoals Edson Braafheid. "Hier hebben we een heel seizoen voor gestreden. We hebben fantastisch gespeeld en als elftal hebben we het gedaan met z'n allen", zegt de voetballer voor de microfoon van Radio M Utrecht.



BLESSURE

Wout Brama haalde ondanks een blessure het einde van de verlenging. "Ik ging door mijn enkel, verrekte van de pijn, maar wilde het einde halen'', zegt de middenvelder, die trots is op de overwinning. "Dit is echt een ongelooflijke prestatie."



Brama speelde tot aan zijn blessure een perfecte wedstrijd. "Donderdag na de wedstrijd in Alkmaar zaten we in zak en as. We hebben ons daarna mentaal opgericht. Ondanks die enorme misstap begonnen we met vertrouwen aan de wedstrijd."



PRACHTIG SCENARIO

"Natuurlijk helpt het dan als je snel de 1-0 maakt. Uiteindelijk was dit een prachtig scenario. Strafschoppen blijft een loterij, maar we hebben het geflikt. Ik ben ondanks de pijn vreselijk blij en trots op de hele ploeg", besluit Brama.



