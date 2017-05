File op A27 na fataal ongeluk bij Noordeloos

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 16:59 uur | update: 17:09 uur

De auto kwam in de berm terecht. Foto: Michiel van Beers

PROVINCIE UTRECHT - Op de A27 bij Noordeloos is een ernstig ongeluk gebeurd. De snelweg was daardoor korte tijd dicht in de richting van Breda. Bij de aanrijding is in ieder geval een persoon om het leven gekomen, meldt de VerkeersInformatieDienst



Er is sprake van een eenzijdig ongeluk, waarbij een auto via de vluchtstrook in het naastgelegen weiland is beland. De rijbaan blijft gedurende het politieonderzoek dicht.



Vanwege de lange files is het beter de A27 te mijden, stelt de VID. Het was al de verwachting dat het het drukste hemelvaartsweekend op de weg ooit zou worden.



