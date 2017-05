Jos van Emden snelste in tijdrit, Dumoulin wint de Giro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 28 mei 2017, 17:33 uur | update: 18:25 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - Jos van Emden heeft zijn allereerste etappe gewonnen in een grote ronde. De renner, die lid is van het Utrechtse De Volharding, zette de snelste tijdrit neer in de laatste etappe van de Giro d'Italia.



De renner van LottoNL-Jumbo was 15 seconden sneller dan Tom Dumoulin, de Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia. Hij is de eerste Nederlander die de Giro wint.



"Ik ben zo blij'', zei Van Emden tegen Eurosport nadat hij al eerder een traantje moest wegvegen. ,, Ik ben zo vaak als tweede geŽindigd in een tijdrit. Dit is echt een mooie dag voor het Nederlandse wielrennen. Hier staan twee heel gelukkige mensen.''



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht