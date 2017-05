"Bezoek een huisarts voordat je zwanger wilt worden"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 05:42 uur | update: 06:43 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Vrouwen zouden vanaf de allereerste gedachte aan een eigen kind aan hun conditie moeten gaan werken. En zich zelfs met partner moeten melden bij huisarts of verloskundige. Dit advies voor zo'n pre-zwangerschapsbezoek komt van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dat meldt De Telegraaf.



"Voor een zwangerschap is een topconditie nodig", zegt preconceptie-onderzoeker Marjolein Poels in de krant. "Er wordt dan heel veel van het vrouwenlichaam gevraagd. Die optimale vorm geldt overigens ook voor de man, nog vůůr de bevruchting."



Zo vroeg mogelijk starten met het corrigeren van de ongezonde leefstijl is essentieel bij het

tegengaan van allerlei zwangerschapscomplicaties die met elkaar samenhangen, zoals vroeggeboorte, hoge bloeddruk en diabetes.



Poels beschrijft de conclusies in haar proefschrift naar leefstijleffecten voorafgaand aan de zwangerschap.



