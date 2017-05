VID: verkeer moet oppassen voor onweer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 05:55 uur | update: 06:27 uur

PROVINCIE UTRECHT - Automobilisten moeten vandaag de weerberichten goed in de gaten houden. Vanochtend, vanmiddag en vanavond zijn stevige onweersbuien met hagel mogelijk, waarschuwen de weerbureaus.



Waar en wanneer de buien precies gaan vallen is nog onzeker, maar het gaat volgens Weerplaza vooral in de avond spoken. Er kan dan lokaal veel regen vallen en er is kans op hagel. Voor de provincie Utrecht geldt vanavond weercode geel, zo laat het KNMI in De Bilt weten.



De VerkeersInformatieDienst raadt automobillisten die in een onweersbui zitten aan om zoveel mogelijk snelheid te minderen en rustig door te blijven rijden. Volgens de dienst is stoppen op de vluchtstrook "in principe verboden, maar in extreme situaties wel begrijpelijk".



