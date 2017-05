Bestelbusje brandt uit in Kanaleneiland

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 06:13 uur | update: 06:23 uur

De schade aan het busje is groot. Foto: 112 Media Utrecht (Foto 1 van 2) Of het om brandstichting gaat wordt onderzocht. Foto: 112 Media Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De brandweer in Utrecht is rond middernacht uitgerukt voor een voertuigbrand in Kanaleneiland. Op de Marshalllaan stond een bestelbusje in brand.



Het vuur was snel onder controle en de brandweer kon voorkomen dat een naastgeparkeerde auto ook in vlammen opging.



Of het om brandstichting gaat wordt onderzocht.



